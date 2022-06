. E’ chiaro che non scegli chi vorresti, ma dentro a una lista di convenienze, che però ormai sono tante tanto quelle che costano care. Non so dove si andrà, è chiaro che aumenteranno molto gli ingaggi, ma diminuiranno le spese. E’ probabile diminuiscano anche i rendimenti tecnici, si va un po’ più a caso, ma nemmeno tanto.non so dirvi. Siamo di fronte a un mercato opposto a quelli degli ultimi quindici anni. E’ incredibile ci siano società che hanno preso giocatori come Pogba a cento milioni e per due volte lo perdano a zero.E’ assurdo due volte, perché Lukaku non è mai stato il centravanti per Tuchel. Così, quelli che fino a poco tempo fa chiamavamo traditori perché non rinnovavano, oggi sono la grande maggioranza e l’ultima consolazione.Non so giudicare. Mi sembra ci sia un errore, ma può essere anche una regolarità mancata finora.