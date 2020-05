Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi il focus è su Wanda Nara e sul suo ruolo di procuratrice per Mauro Icardi.







E se alla fine la più brava nel mestiere di agente fosse proprio lei e non il Mino Raiola di turno? Wanda ha fatto firmare a Icardi un contratto d'altri tempi con il PSG, quando ancora il coronavirus non esisteva nelle nostre vite. Cifre monstre che oggi valgono oro. Oltre a talk show, interviste e qualche foto di troppo, rispetto profondamente l'idea che per una che di mestiere fa "la bella" la famiglia venga al primo posto. Il resto... sono fatti suoi.