Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. ​Protagonisti sono Juve e Inter, che non hanno nulla da spartire con le altre squadre della Serie A. È un vero e proprio campionato separato, le ultime undici della classifica hanno portato via alle prime due appena 3 pareggi in 26 partite. È un dato tremendo, significa che le prime giocano solo tra di loro, non ci sono imprevisti.