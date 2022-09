, tutti hanno i loro perché da gestire., manca un attaccante. Giocava meglio prima, si è normalizzata e ora gioca come gli altri. Il suo vantaggio è avereE' una bella squadra, non ancora una grande stabilmente, è più vulnerabile in difesa., il portiere. E i gol sono nati dalla, un ragazzo debuttante, più un. Anche qui bella squadra, ma non dominante.e una gestione più intelligente dei cambi.gioca bene dopo aver preso gol, ma molti giocatori giusti, forseè gestibile in mezzo al campo, lì soffre, ma ha forse