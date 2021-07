. Credo non ci sia mai stata una stagione così imperfetta, senza un vero riferimento iniziale. Questa è una stagione ideale per inventare sorprese. E’ vero che non c’è una lira e si finisce col considerare normali i prestiti, opportune anche le minus-valenze, ma. Questo lo sa benissimo, lo sa anche meglio. Lo sa. Lo sanno forse meno bene, e il fondo. Hanno visioni nel futuro, anche se per motivi opposti. Ma forse tutti pensano che questo andamento lento del nostro calcio sia quello consueto, mentre un’occasione così è molto rara. Chi diventa forte ora, diventa subito il più forte. E’ questo il momento di comprare, i prezzi in due stagioni torneranno a crescere. I giocatori non hanno da quindici anni prezzi così bassi, nel cartellino e nei nuovi ingaggi.