L'ex terzino francese Jeremy Mathieu torna a parlare della sua esperienza al Barcellona: "Non volevo andarci, al Valencia stavo bene e mi sono chiesto se avesse senso andare a fare la panchina al Barça. Quando mi hanno fatto la loro proposta, feci un nuovo (finto) contratto a metà tra quello che mi proponevano e quello che guadagnavo. Gli dissi che sarei rimasto solo a quelle condizioni, mi risposero che non ci sarebbero stati problemi - racconta all'Equipe - invece il presidente rifiutò. In quel momento capii che il Valencia non puntava su di me, strappai tutto e andai al Barcellona".