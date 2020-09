L'ex ala della Juventus e della Nazionale Franco Causio ha parlato al Corriere dello Sport del mercato della Juventus in attacco: "Dzeko, Morata o Suarez? Parliamo di tre giocatori molto forti ma parecchio diversi l'uno dall'altro, sono sicuro che la Juve saprà alla fine mettere a disposizione di Pirlo l'uomo giusto per quella che sarà la sua idea di calcio. Tanto la coppia da cui partire dovrà essere quella composta da Ronaldo e Dybala, non si può fare diversamente. Poi dieci metri più avanti o più indietro del terzo giocatore può cambiare relativamente. Soprattutto quando la palla ce l'ha la Juve. Suarez o Dzeko troppo vecchi? Mica dipende dall'anno di nascita, se stanno bene e hanno fame possono essere degli acquisti molto più di prospettiva di tanti giovani senza voglia. Io sono diventato campione del Mondo a 33 anni, quando tutti mi davano per finito ho giocato ancora fino a 39 ed era già un altro calcio".