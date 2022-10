Chi la dura la vince. Inzaghi dura. E vince. Due vittorie di fila con Barcellona e Sassuolo per mettersi alle spalle un momento complicato,. Nelle settimane scorse c'er stata una dura protesta dei tifosi che in particolare avevano messo nel mirino il presidente Zhang, si era parlato di malumore nello spogliatoio ma la squadra non ha mai mollato l'allenatore.- Tutti per Inzaghi, Inzaghi per tutti. Insieme hanno battuto il Barcellona dodici anni dopo l'ultima volta, il tecnico sapeva di non poter sbagliare.. Proprio quella sera, in una delle notti più importanti. Sliding door. E anche in campo ha studiato ogni dettaglio, difendendo bassi e ripartendo ma senza mai perdere l'equilibrio.- 120 minuti tra Barça e Sassuolo per cancellare i dubbi e ritrovare certezze. I giocatori non hanno mai smesso un attimo di seguirlo, la squadra è sempre stata dalla sua parte e ora la bussola sembra finalmente ritrovata. Inzaghi è ripartito dagli aspetti positivi dei mesi precedenti, ha voltato pagina e così è riuscito a invertire la rotta.: doppietta col Sassuolo, 101 in Serie A. L'intoccabile? Dimarco. Che di partita in partita ha scalato le gerarchie mettendo la freccia su Gosens. Lui più altri dieci, Inzaghi non ne fa più a meno. C'era col Barcellona e c'era ieri in campionato, la seconda vittoria consecutiva dell'Inter. Un po' allenatore, un po' psicologo: per Inzaghi è il momento della svolta.