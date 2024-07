Uruguay-Brasile: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Avrebbe potuto tranquillamente essere una semifinale, invece si gioca ai quarti a causa del secondo posto delnel gruppo D. l'che ha dominato il gruppo C avrà anche il vantaggio di non dover fronteggiare Vinicius Junior, la stella verdeoro squalificata per somma di ammonizioni. Chi esce vincitore da questa partita guadagna il titolo di principale antagonista dell'Argentina campione in carica in una eventuale finale.: Uruguay-Brasile: domenica 7 luglio 2024: 03:00 (ora italiana): Sportitalia, Mola

: Sportitalia, MolaLa sfida tra Uruguay e Brasile è in programma nella notte italiana di domenica 7 luglio: fischio d'inizio alle ore 03.00 italiane. Come tutta la Copa America, verrà trasmessa in diretta TV, gratis e in chiaro, su Sportitalia, al canale numero 60. In alternativa, Colombia-Panama verrà trasmessa su Mola TV.: Rochet; Nandez, N.Araujo, C.Olivera, Vina; Ugarte, Valverde; Pellistri, De la Cruz, C.Olivera; Nunez. All.Bielsa.: Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; B.Guimaraes, J.Gomes; Raphinha, Paquetà, Savio; Rodrygo. All.Dorival.