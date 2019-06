Luis Suarez appealing for a handball from the Chilean goalkeeper#CopaAmerica #CHIURU pic.twitter.com/SvO7qBf0jI — Match Day (@Spts24) 25 giugno 2019

Luisnon smette mai di sorprendere: dopo la lunga serie di comportamenti non certo esemplari nel rettangolo di gioco,si è ripetuto ieri notte, de grazie alla rete di Cavani, che ha regalato alla Celeste il primo posto nel girone C della- Al 22' infatti l'attaccante delha compiuto un'incredibile gaffe,e quindi in area può tranquillamente prendere la palla con le mani. Per un paio di secondi l'uruguaiano ha chiesto il penalty, prima di rendersi conto dell'errore.