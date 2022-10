Ancora polemiche arbitrali in Serie A. Durissime critiche per il fischietto romano dopo la direzione di, con due episodi su tutti che hanno scatenato l'ira dei tifosi viola e non solo. L'ultimo in ordine di tempo è il contattoin occasione del gol vittoria di Mkhitaryan, un caso dubbio con la viola a reclamare il fallo che avrebbe invalidato la rete.- Lo sciagurato intervento del difensore sudoveva portare inevitabilmente al penalty per la Viola e così è stato grazie all'intervento del VAR. Valeri viene richiamato all'on field review e può osservare la dinamica del fallo,. Ed è lì che accade l'inspiegabile:. Era il 33' e la decisione ha un peso specifico notevole nell'economia della gara, avrebbe portato l'Inter a giocare per oltre un'ora in inferiorità numerica. Una scelta che lascia sbigottiti e che cade in una settimana in cui Valeri era già finito sotto i riflettori per una dichiarazione, nella quale ammetteva di aver giudicato male il colore di un cartellino: il riferimento va al fallo disunell'ultimo, "" ha dichiarato l'arbitro che nell'occasione si trovava al VAR. Dal Gewiss Stadium all'Artemio Franchi,- Il mancato rosso a Dimarco va ad aggiungersi ad una già lunga lista di episodi discussi che riguardano Valeri., perché proprio un anno fa adl'allora tecnicoprotestava furiosamente per la mancata assegnazione di un penalty su(fallo di D'Ambrosio): "Ho rivisto l'intervento su Bajrami: io non ho mai parlato degli arbitri, ma. O era distratto, o non riesco a capire. E' una cosa clamorosa. Ma Valeri è un arbitro, non so cosa stesse facendo in quel momento. Io già sono penalizzato per giocare contro l'Inter, ma almeno chiedo il mio. Così non va bene, sono arrabbiato! Quando succedono queste cose non so cosa dire ai giocatori la mattina, chiedo un po' di rispetto". E ancora laper la semifinale d'andata di Coppa Italia con la Juventus del febbraio 2020, con le ammonizioni di diversi diffidati (tra cui), l'espulsione di(Calabria girato di spalle respinge tra braccio e ascella). E ancora, più indietro, altri macro episodi come ilcontro ilper fallo disunel 2015;contro ilche portò al deferimento del presidente dell'("Il rigore è dubbio, è condizionato, l'espulsione non esiste. C'è un rigore su Badu.");nel derby del 2012, seguito dalla mancata espulsione die dal mancato rigore per fallo disu Robinho. E poi, la madre di tutti i casi., sfida cruciale per lo scudetto nel 2018:, conad assistere Orsato. Una lunga lista fino al rosso non assegnato a Dimarco, Valeri è di nuovo nella bufera.