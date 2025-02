Venezia - Lazio, trasferta in bilico per i tifosi biancocelesti: ecco il motivo

Getty Images

A due giorni dalla partita ancora non si sa se i tifosi dellapotranno andare in trasferta aQuesta di fatto la situazione creata dalla mancanza di una decisione da parte delle autorità competenti che nella Città della Laguna si trovano a dover gestire in contemporanea due grandi eventi come il match di Serie A, sabato pomeriggio alle 15, e i festeggiamenti per il Carnevale. In questi gionri infatti il capoluogo veneto è invaso da centinaia di migliaia di turisti e la gestione dell'ordine pubblico, in caso di ulteriore afflusso di persone per la partita di campionato potrebbe risultare difficoltosa.(Gruppo Operativo Sicurezza) da cui è attesa una risposta definitiva sulla questione.

I sostenitori biancocelesti intanto aspettano, pur non perdendo occasione di sottolineare il disagio arrecato da tali tardive comunicazioni. L'unica certezza al momento è che il migliaio di biglietti per il settore ospitiv che eventualmente verrebbero messi a disposizione, sarebbero acquistabili solo dai possessori della tessera del tifoso.Una situazione simile i tifosi laziali l'hanno peraltro già vissuta, in Europa League, in occasione della trasferta ad Amsterdam che fu vietata dalle autorità olandesi a pochi giorni dalla partita stessa, per motivi di ordine pubblico. Il problema allora fi però più grave, perché i biglietti erano già stati venduti in precedenza. Se non altro stavolta almeno questo danno è stato prevenuto.