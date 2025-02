Lazio, porte girevoli in infermeria: Taty out, ma Baroni recupera un difensore per il Venezia

AFP via Getty Images

C'è un gran viavai in questi giorni nell'infermeria della. Dopo i recuperi di Tavares e Lazzari delle scorse settimane, ancheIeri il difensore spagnolo ha svolto l'intera seduta in gruppo. Il suo problema al tendine della caviglia sembra risolto e se non ci saranno ulteriori complicazioni in questi giorniIl posto sul lettino dei fisioterapisti sarà preso peràò daGli esami di ieri hanno evidenziato unaalla coscia sinistra. L'attaccante starà fuori un mese. Rientrerà più o meno in contemporanea cono poco dopo (sicuro comunque il suo forfait per gli ottavi di Europa League). Anche il terzino albanese ieri era in clinica Villa Mafalda per esami strumentali. Il suo infortunio era stato simile a quello occorso al centravanti argentino, ma il suo protocollo riabilitativo è già più avanti espera di averlo se non per l'andata in Europa, almeno per la sfida di ritorno il 13 marzo. Chi invece potrebbe farcela ad esserci già dalla prossima settimana è MatiasFermo ormai da oltre de mesi e mezzo anche lui per un problema muscolare, rivelatosi piùà serio del previsto. Il tecnico biancoceleste puntava a riaverlo già per la sfida col Venezia di questo sabato, ma in accordo con lo staff sanitario a Formello si preferisce non rischiare. Difficile anche un ritorno per la Coppa Italia martedì 25. La data più probabile per rivedere il centrocampista uruguayano tra i convocati è quella del prossimo week-end, in occasione della trasferta a San Siro contro il Milan.