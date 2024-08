Venezia, le pagelle di CM: Andersen illude, Svoboda spegne gli entusiasmi

AFP via Getty Images

Lazio – Venezia 3-1: incolpevole sul gol del pari. Intuisce il rigore, ma non basta. Bravo in paio di uscite alte. Un risultato che comunque non dipende da lui.: lento e distratto. Castellanos lo grazia più di una volta. A un quarto d'ora dalla fine poi sbaglia porta e mette la pietra tombale sul match.ricambia il favore di Rovella neanche dieci minuti dopo. Goffo l’errore sulla pressione di Castellanos che regala all’argentino il gol del pari e spegne gli entusiasmi dei lagunari.ingenuo quando si fa beffare sul primo palo da Castellanos, procurando il rigore del 2-1. In generale lascia a desiderare in più di qualche situazione

: non tiene il ritmo dei centrocampisti avversari. Impalpabile in entrambe le fasi. (dal 7’s.t.se non altro, con lui in campo il Venezia riesce a recuperare qualche pallone in più a centrocampo e quando spinge crea un po’ di confusione nella difesa biancoceleste): l’errore di Rovella lo favorisce, ma il destro a giro che porta i suoi all’illusorio vantaggio resta di pregevole fattura. (dalsv)ben lontano dalla forma migliore. I palloni giocati bene nella sua partita si contano sulla punta delle dita di una mano.

: prova con qualche guizzo a creare un po’ di scompiglio proponendosi in avanti, ma predica nel deserto.: del suo giovane talento, ancora un po’ grezzo, si è potuto apprezzare poco questa sera. È costretto ad allontanarsi troppo dall’area per venire a giocare il pallone. (dal 7’s.t.prova ad alzare il baricentro della manovra con la sua presenza in avanti. In parte ci riesce ma lui non trova comunque il modo di pungere): non trova mai né spazio, né tempo per tirare in porta, servire i compagni o chiudere le combinazioni in velocità. (dal 24’s.t.si limita al compitino senza aggiungere granché al peso dell’attacco)

fagocitato dai centrali della Lazio, non riceve palloni giocabili. Ma ci mette anche tanto del suo muovendosi poco e male. (dalsv)All.le tante assenze sono una giustificazione valida per questa prestazione, vista la qualità non eccelsa della rosa. Da parte sua servirà però qualche idea in più in questa stagione per lottare per la salvezza.