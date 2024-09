Venezia, le pagelle di CM: Pohjanpalo non basta. Oristanio si divora il gol del ko

Getty Images

Il Venezia disputa una buona partita ma esce sconfitta allo stadio Olimpico. Non basta il gol di Pohjanpalo. Decisivi tanti errori sotto porta sullo 0-1.– La Roma non tira quasi mai in porta e non si sporca i guanti. Sul gol di Cristante non può nulla complice la deviazione fortuita di Busio.– Sbaglia poco ma non basta per evitare la sconfitta ai lagunari che in difesa avevano concesso quasi niente prima del 70’ (dall’84’ Gytkjaer SV)– Scalda i guantoni di Svilar dopo pochi minuti di gioco poi tiene a bada Dovbyk. Poi si perde in marcatura Pisilli in occasione del gol del raddoppio.

– Rischia di complicarsi la vita e metà del primo tempo perdendo un pallone velenoso che lo costringe a fermare Celik al limite dell’area con un fallo e si prende il giallo.– Buona partita quella del centrocampista. Aveva trovato anche il gol del 2-0 poi annullato per fuorigioco. In mezzo al campo lotta e vince il 100% dei contrasti a terra.– Il giovane centrocampista dà equilibrio in mezzo al campo e gioca una partita ordinata. Vince tre duelli aerei su 4 poi dopo il pari Di Francesco lo fa uscire dal campo.

– Si rende pericoloso in alcuni frangenti e colpisce un palo. Sfortunato con la deviazione nell’occasione della rete di Paredes.– Tanta corsa ma poca qualità. Nessun cross riuscito su tre tentati, ma da quella parte riesce a tenere a bada Angeliño.– Tra i peggiori in avanti del Venezia e poco preciso nei passaggi (dal 76’ Doumbia SV).– Mette in campo tanta voglia e la qualità si vede. Ha però sulla coscienza il clamoroso errore sullo 0-1: a tu per tu con Svilar si lascia ipnotizzare. (dal 77’ Crnigoj SV)

– Nella prima frazione è tra i più pericolosi del Venezia e alla fine del primo tempo è bravo a portare in vantaggio i suoi ribadendo in rete la conclusione di Busio che era finita sul palo. (dall’84’ Raimondo SV)– Torna all’Olimpico e ritrova la Roma da avversario. Non ha mai battuto i giallorossi da allenatore ed esce di nuovo con 0 punti dopo una buona gara.