Venezia, le pagelle di CM: Svoboda croce e delizia, Pohjanpalo assente

Getty Images

: Nessuna responsabilità su entrambi i gol del Monza: Fatica per tutto il primo tempo nel confronto con Kyriakopoulo: Gioca una buona gara, senza sbavature in marcatura. Ottimo intervento su D'Ambrosio nel finale.: Croce e delizia. Primo gol in Serie A, ma è protagonista dell'errore che regala il nuovo pareggio a Djuric.: Rischia poco lungo la sua corsia. Dal 64': Nessuna sbavatura.: Personalità nella gestione della sfera e assist per Svoboda: Lavoro sporco rispetto ad Andersen. Dal 64': Provoca il rosso di Bondo.

: Grandi accelerazioni e un pallone al bacio per Ellertsson. Dal 73': Non riesce ad accendersi.: Non fa mancare lotta e qualità, partita di sacrificio. Dal 90': Prima gioia in massima serie: Costretto a giocare sempre da boa spalle alla porta, ma non riesce a rendersi mai pericoloso davanti. Dal 73': Pochi palloni giocabili nel finale.: Due volte in vantaggio, ma due volte recuperato. Serve qualcosa in più.