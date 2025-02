Venezia-Roma formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

La Roma dopo la delusione in Coppa Italia contro il Milan vuole riprendere il cammino in Serie A e cercare di ottenere la seconda vittoria di fila in trasferta in campionato dopo quella di Udinese: non succede da un anno. Di Francesco spera di fare uno scherzetto alla sua ex squadra dopo il ko dell’andata. L’ex allenatore della Roma non ha mai battuto i giallorossi in carriera e cerca punti salvezza.

Partita: Venezia-RomaData: domenica 9 febbraioOrario: 12.30Canale Tv: DaznStreaming: Dazn(3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Yeboah, Oristanio.. Di Francesco(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.. Ranieri.i: turnover per la Roma a Venezia. Non saranno convocati Hummels e Paredes che sono stati mandato in vacanza da Ranieri e torneranno contro il Porto. Riposo anche per Dybala e Saelemaekers. Fuori Koné per squalifica. Di Francesco recupera Oristanio che due giorni fa si era allenato a parte. Davanti scalpita il nuovo arrivato Fila, ma resta in vantaggio Yeboah.

: il match è trasmesso in esclusiva da DAZN e per vederlo in tv bisognerà accedere all'app da smart tv, console di gioco o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Firestick TV o TIMVISION BOX.: l'incontro si potrà seguire in streaming grazie a DAZN su smartphone e tablet da applicazione oppure connettendosi al sito da pc fisso e notebook.: la telecronaca sarà di Dario Mastroianni, con il commento tecnico affidato a Fabio Bazzani.