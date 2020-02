Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a calciomercatonews del momento in casa nerazzurra: "Può suonare strano, ma per me l’Inter non è una squadra in crisi. A Roma ho visto una squadra viva, che se l’è giocata fino alla fine. A settembre avrei messo la firma per una classifica del genere, con l’Inter a meno tre punti dalla Juventus. Per rosa, i bianconeri hanno ancora qualcosina in più, nonostante il mercato invernale fatto da Marotta”.



SU ERIKSEN - “Il 3-5-2 adesso è il modulo più sicuro per l’Inter. Il mister è uno duttile ed esperto, sa che in questo momento è l’assetto giusto per difendersi bene e ripartire alla grande. Poi in carriera ha dimostrato di saper vincere utilizzando anche altre soluzioni, come al Chelsea. Per quel che concerne Eriksen, poi, occorre tempo per farlo rendere al meglio e inserirlo nei meccanismi di Conte. In questo modulo, se vuoi inserirlo per bene, devi adattarlo e fargli fare la mezzala. Poi è chiaro, un cambio modulo gli semplificherebbe la vita, ma adesso rischia di essere un po’ come fu per Politano: con Spalletti aveva fatto grandissime cose e quest’anno, invece, è stato sacrificato per via del modulo".