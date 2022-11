In vista della gara con lo Spezia, in conferenza stampa ha parlato l'allenatore del Verona, Salvatore Bocchetti.



"Sono contento della gara con la Juve, mi aspettavo una grande reazione dopo le ultime partite. Dopo la partita ho avuto una reazione abbastanza umana, per una serie di eventi ero un po' caldo. Adesso è inutile sprecare energie per queste cose, sulle quali non possiamo incidere. Dobbiamo solo pensare a noi stessi e fare un grande risultato domani".



"Credo nei ragazzi. Il percorso è difficile, ma noi ci crediamo e ce la mettiamo tutta. Vedo la grinta che i ragazzi mettono in allenamento e in partita. Posso solo essere contento e continuare questo lavoro".



"È una partita fondamentale, per noi è un bivio. Ma nessuna squadra è retrocessa a novembre. Sarà importantissima, dobbiamo dare tutto, ma non retrocediamo a novembre. Lo scorso anno la lotta salvezza si è decisa all'ultima giornata. Testa a domani, dovremo fare una grande gara".