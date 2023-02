Sean Sogliano, ds del Verona, ha presentato il nuovo acquisto Oliver Abildgaard:

"Abildgaard è stato valutato in una fase iniziale di mercato, poi siamo passati ad altri profili. Ma lo conoscevamo, e ha caratteristiche che mancavano alla rosa: ha una grande fisicità. Ha le qualità per immergersi in una realtà che ha bisogno di gente che fa fatica. È stato capitano del Rubin Kazan, ha giocato in Scozia. Fin dai primi allenamenti si è capito che voleva venire qui. A due ore dalla fine del mercato ci siamo parlati in videochiamata, lui era in macchina, stava firmando con una squadra danese e ha scelto il Verona".