Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Hellas Verona-Cagliari, in programma domani alle 15.



SUL CAGLIARI – «Dimostra che questa era una squadra in lotta per la Champions, e adesso è sotto di noi. La linea è sottile, quando vai in ritiro arrivi al massimo, sarà una partita difficile».



GIOCATORI FUORI – «Mancheranno, oltre a Borini, anche Miguel e Pazzini, vedremo oggi come starà Faraoni. È una punta mobile, diversa dagli altri, con le caratteristiche di Salcedo in un certo senso. Ci mancherà».



SUL CALO DEL CAGLIARI – «Loro puntavano all’Europa, i giocatori che hanno comprato sono di alta classe. Hanno costruito una squadra molto forte, quando li abbiamo affrontati percepivi la loro forza. Calo? Non è un discorso tattico, hanno giocatori molto forti. Non so cosa sia successo, a volte le cose ti vanno bene e altre meno bene».



HELLAS IN EUROPA – «Non ci penso, non che non voglia. La squadra deve andare al massimo fino alla fine, non vedo ragioni perché non debba andare così. Ci possono essere difficoltà, ma dobbiamo andare forte, non ci devono essere cali».