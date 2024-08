Verona, le pagelle di CM: esordio fantastico di Mosquera. Lazovic anima della squadra

Getty Images

Verona-Napoli 3-0Montipò 6,5: primo tempo con qualche incertezza di troppo. Nel secondo almeno due ottime risposte.Tchatchoua 7: parte abbastanza compassato ma appena trova spazi si lancia senza paura in fase offensiva favorendo la spinta della squadra.Coppola 6,5: ci impiega un poco a trovare le distanze giuste ma poi chiude bene sugli attaccanti avversari.Dawidowicz 7: tiene alta la concentrazione di tutto il reparto difensivo. Con la sua fisicità è bravo anche sul gioco aereo.Frese 5: non entra nel migliore dei modi. Tanti errori in fase di copertura, anche molto pericolosi.

(dal 13' s.t. Magnani 7: si mette subito al servizio dei suoi, facendo buon filtro tra le due fasi.)Serdar 6: alti e bassi in una gara che(dal 21' p.t. Belahyane 6,5: entra immediatamente in partita, con grande fisicità fa salire la squadra e offre più di una opzione in fase offensiva.)Duda 7: uomo assist e grande catalizzatore. Gioca un buon numero di palloni e quando trova più spazio è anche coraggioso in attacco.Livramento 7: gol che apre la partita dopo un primo tempo opaco. Nella ripresa però si rende molto più pericoloso e più in fiducia.

(dal 29' s.t. Harroui 6,5: buon impatto sulla gara.)Kastanos 6: forma fisica ancor non al meglio. Nella ripresa mostra qualcosa di più.(dal 13' s.t. Suslov 7: grande caparbietà anche nel recupero basso dei palloni. In fase offensiva si lancia negli spazi e cerca sempre il fraseggio veloce. )Lazovic 7,5: anima di questa squadra, tiene sempre alto il morale dei suoi. Uomo assist e grande presenza in tutte le zone del campo.Tengstedt 6: non riceve molti palloni giocabili nel primo tempo, nella ripresa qualcosa di più ma non si rende molto pericoloso.(dal 28' s.t. Mosquera 8: esordio fantastico per il Venezuelano. Entra e ci mette davvero pochi minuti per il suo primo gol in serie A, raddoppiando nel finale. Un attaccante dal grande potenziale.)

All. Zanetti 7: nel primo tempo gialloblù un poco sotto tono, anche per i carichi della preparazione estiva. Nel secondo tempo invece si dimostra padrone del campo con un gioco veloce e propositivo.