, direttore sportivo dell', è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con l'Udinese: "Adesso non è facile staccare perchè questa partita per noi è importante come tutte quelle che rimarranno. Stiamo cercando di recuperare una classifica non buona, dopo la sosta siamo partiti bene ma ogni partita è fondamentale. Staccarci dall'ultimo giorno di mercato non è facile, viaggeremo stanotte e vediamo domani cosa succede".- "Secondo me il presidente non mi fa andare a Milano. A parte gli scherzi, ci sono operazioni che si stanno ultimando adesso dove tutta la società sta lavorando. Il presidente è collegato con noi, anche Marroccu che sta definendo certe operazioni. E' difficile stare qua stasera con il mercato. Le operazioni che hai detto sono tutte in fase di definizione: Hongla-Valladolid e Gunter-Sampdoria. Poi vedremo domani se saremo in grado di fare qualcosa. L'importanza di questa partita è superiore".- "Io penso che in questo momento una squadra possa raggiungere un obiettivo difficile. E' un gruppo che deve raggiungere un obiettivo. Non dobbiamo dimenticare che il Verona veniva da 10 sconfitte di fila prima della sosta con i giocatori che c'erano. Che sono ottimi giocatori ma quando un gruppo fa 10 sconfitte di fila bisogna fare un ragionamento. Dopo la sosta abbiamo fatto 7 punti in 4 partite ma penso che un obiettivo si raggiunge non per un singolo ma quando scatta qualcosa dentro ad un gruppo. Sembra sia scattato e speriamo che ci porti a raggiungere dei risultati che devono ribaltare la classifica. Non è facile ma dobbiamo crederci fino alla fine. L'importante che la squadra abbia ritrovato l'orgoglio e la dignità di lottare su ogni pallone".