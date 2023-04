Il tecnico del Verona Marco Zaffaroni ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa della Juve:



"La prestazione mi ha soddisfatto, era quello che avevo chiesto ai ragazzi: non aver nulla da rimpiangere. Ci è mancata la gestione degli ultimi metri, un po' di cattiveria che in questi casi ti consentirebbe di pareggiare. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada, anche se rimanere concentrati su noi stessi è difficile. Conterà l'aspetto nervoso, la capacità di ricaricare le energie a prescindere da quello che succede sugli altri campi. In questo momento ci deve essere abitudine a giocare questo tipo di gare, ci dobbiamo abituare il più in fretta possibile".