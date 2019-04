Una sfida importante per il presente, per il futuro e per il passato. Inter contro Juve è sempre il derby d'Italia, è sempre una gara da giocare e vincere, è sempre una partita particolare. Lo è per gli interpreti, per i giocatori in campo, per i giocatori e anche per i dirigenti come Beppe Marotta. L'amministratore delegato dell'Inter ed ex Juventus, oggi, era presente ad Appiano Gentile per assistere all'allenamento e far sentire la vicinanza alla squadra. Lo riporta Sport Mediaset.