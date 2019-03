La Juve tenterà questa sera l'impresa contro l'Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League.



L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha segnato 22 gol in 32 presenze in carriera contro l’Atletico Madrid, solo contro Siviglia (27) e Getafe (23) ha realizzato più reti. Cristiano Ronaldo nella Juventus ha invece segnato solo un gol nelle sei presenze di questa Champions League, meno di qualsiasi altra edizione dal 2005/06 (zero). Infatti ha trovato la rete solo con uno degli ultimi 45 tiri tentati nella competizione.