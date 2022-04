Juve-Inter è il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A, la 12esima del girone di ritorno. Calcio d'inizio all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Nelle ultime nove gare di campionato l’Inter ha raccolto appena 11 punti (2V, 5N, 2P), ben 10 in meno dei bianconeri, che in questo parziale sono primi come punti conquistati in Serie A (21) – l’Inter sarebbe nona in questa parziale graduatoria.