Quale Juventus vedremo contro l’Udinese? La certezza è che venerdì sera, in campo all’Allianz Stadium, vi saranno diversi volti diversi da quelli della probabile formazione che quattro giorni dopo affronterà l’Atlético Madrid. Il dubbio riguarda soprattutto la titolarità o meno di Cristiano Ronaldo: come riporta Sky Sport, per sostituirlo si fa strada anche l’ipotesi di Moise Kean dal primo minuto contro l’Udinese.