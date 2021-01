Questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena la Supercoppa Juve-Napoli che assegnerà il primo titolo stagionale. Ecco alcune curiosità



Per la Juventus si tratta della 16ª partecipazione alla Supercoppa Italiana (almeno cinque più di qualsiasi altra squadra); il Napoli giocherà invece questa sfida per la quarta volta.

Tutte le finali di Supercoppa Italiana giocate dal Napoli sono state contro la Juventus: due successi per i partenopei (2014 - dopo i calci di rigore - e 1990) e uno per i bianconeri (2012).