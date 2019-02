Il 2 marzo 2019 si disputerà il 188esimo derby della storia della capitale, fraSarà un derby ricco di emozioni, visto che entrambe le squadre non possono permettersi passi falsi nell’ambito della lotta per la qualificazione alla, con la Lazio, che può (avendo una partita in meno), in caso di vittoria, virtualmente raggiungere la Roma in classifica.Il primo derby della storia si disputò l'8 dicembre 1929, presso La Rondinella e terminò con il risultato di 0-1 per la Roma, con il goal diche oltre ad essere il primo marcatore del derby della Capitale, fu il primo giocatore a segnare un gol ufficiale nella storia della Roma., più noti per la cronaca che per le gesta dei giocatori in campo. Nel 74 c'è prima l'episodio di, mentre nello stesso anno Sergio Petrelli, giocatore ex Roma, poi passato alla Lazio, impugna una pistola e spara dal balcone tre colpi in aria per spaventare alcuni tifosi della Roma che si erano appostati sotto l'hotel per disturbare. Nel 79' invece, l'episodio più brutto:. Nel 1983 sono ancora i tifosi protagonisti, questa volta in positivo, perchè per la prima volta in Italia, viene attuata una coreografia organizzata da parte del pubblico. Un "TI AMO" esposto dalla Curva romanista in un telone alto 20 metri e lungo 60., da sempre si respira un'aria speciale in città durante tutti i giorni che lo precedono, questo perchè un derby non condiziona solo l'andamento in campionato, ma anche l'umore degli stessi tifosi nell'immediato futuro, in grado poi nel tempo di sfornare o subire diversi sfottò goliardici. Non sono da meno gli stessi giocatori, indimenticabili sono infatti le gesta di, promotore del '' seguito a ruota da Osvaldo 'Vi ho purgato anch'io', oppure il selfie che fece il giro del mondo sotto la curva Sud, curva che qualche anno primaaffrontò da solo esultando dopo un gol poi vinto dai Laziali nel 2005. Ma non solo, la corsa da centometrista di Reja dopo un goal al 93' di Klose che sancì la vittoria oppure il classico', scritta che ancora riecheggia in qualche strada di Roma, in memoria del derby che permise alla Lazio di vincere la Coppa Italia.- In tutte le competizioni, il derby della capitale è andato in scena 187 volte, con. Non solo i precedenti storici però sono a favore della Roma, anche i recenti sorridono alla squadraAll'andata finì 3-1 per la Roma, mentre l'ultima vittoria laziale risale al 30 Aprile 2017, anch'esso finito con il risultato di 3-1.