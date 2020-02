Questa sera al San Paolo il Napoli affronterà il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in un incontro che potrà dire tanto della stagione del club azzurro. Ecco alcune curiosità.



Il Barcellona ha superato gli ottavi di finale di Champions League in tutte le ultime 12 stagioni, la striscia più lunga nella storia del torneo. Il Liverpool è stata l'ultima squadre a eliminare gli spagnoli agli ottavi, nel 2006/07 (2-2, grazie ai gol in trasferta).