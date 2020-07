Roma-Inter è il posticipo domenicale della 34esima giornata di Serie a. Una sfida importantissima per entrambe per i rispettivi obiettivi, ma che nasconde tantissimi retroscena e curiosità. Eccone alcune.



La Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto più partite in Serie A (72). Dall’altra parte l'Inter è quella contro cui la Roma ha segnato di più in nella competizione (222 gol).