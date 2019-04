Pietro Vierchowod, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sulle critiche piovute su Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, "reo" di aver fatto giocare le riserve e i giovani contro la Spal, vittoriosa sabato pomeriggio al Paolo Mazza per 2-1. Queste le sue parole a La Domenica Sportiva: "La Juve ha 20 punti di vantaggio, gioca una partita fondamentale martedì, ha una rosa ampia e fa giocare chi vuole. Se hai 20 punti di vantaggio fai giocare chi vuoi, non c'è nulla di cui lamentarsi. Il campionato è già vinto, l'obiettivo principale è la Champions. Allegri ha fatto benissimo".