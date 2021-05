Bobo Vieri ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri alla Bobotv: “Allegri ha fatto due finali di Champions giocando il suo calcio che può piacere o meno. Le ha giocate contro due squadre troppo difficili da battere. Quest’anno la Juve non ha fatto bene, è arrivato quarta non si sa come perché il Napoli aveva il destino nelle sue mani, ha vinto due coppe, ma senza mai convincere. Hanno scelto Allegri per andare sul sicuro e sicuramente sono tornati indietro rispetto al tipo di calcio che volevano proporre con Sarri e Pirlo. A Torino sanno come lavora Max e gli faranno una super squadra".