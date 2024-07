Vieri legge la Serie A: "Inter favorita, ecco cosa penso di Lukaku. Consiglio questo attaccante..."

Getty Images

L'ex attaccante Christianha presenziato e commentato il sorteggio dei calendari della, queste le sue parole su diversi temi della stagione che sta per cominciare."L'Inter è ancora laper vincere il campionato.fa gol da tanti anni, ha dimostrato di essere uno dei più grandi attaccanti al mondo. Non mi sorprende. L'Inter per me riparte come squadra più forte e favorita per vincere il campionato, ma hanno una grande rosa, un grande allenatore e un grande presidente. Poi sarà il campo a decidere"."

"Non prendo ildella Roma e di questi Europei. Al massimo prendo il Lukaku di quando era con... Quello di quest'anno no. Vedendolo,: è alto e muscoloso, deve portare in giro tanto peso. Lui più si allena e meglio sta, comunque prenderei sempre uno come lui che ha esperienza e ha giocato in grande squadre. Se sta bene è sempre da prendere. Sono curioso del, ci è andato un grande allenatore e senza coppe li massacrerà tutta la settimana, mentalmente e fisicamente"."Un attaccante da prendere per fare un affare?, se viene via dall'Atletico. Certo, io al posto loro lo terrei: per avere giocatori forti bisogna tirare fuori le bistecche".

"Fonseca è un grande tecnico, ora i tifosi aspettano il grande colpo, ma il portoghese farà giocare bene la squadra, come ha sempre fatto. Derby di Milano alla quinta giornata? Chi perde alla quinta giornata verràBello il derby dopo un mese, San Siro sarà sold out e io ci sarò. Ci sarà grande spettacolo tra due squadre che saranno fortissime. Giocare a San Siro è il sogno di tutti i giocatori, è lo stadio più bello d'Italia, uno dei più belli del mondo".