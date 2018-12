Anche Bobo Vieri è tra gli ospiti dei Gazzetta Awards e ai microfoni di Gazzetta TV l'ex attaccante di Inter e Juve ha parlato proprio del derby d'Italia e del futuro del club nerazzurro.



CHI VINCE? - "Non c'è una favorita. I nerazzurri in partita secca possono battere la Juve".



LA JUVE PIU' FORTE? - "Quella di Allegri è la Juve più forte di sempre? No, per me quella di Tardelli, Platini, Gentile, Boniek era più forte. Però certo, anche questa è forte". Pizzicato sul valore dell'undici di Spalletti: "Beh eravamo più forti noi dai... A quella di oggi cosa manca per vincere? Vincere è difficile, l'Inter però è sulla buona strada. Bisogna darle tempo, è solo il secondo anno di Spalletti, ma la società sta facendo un ottimo lavoro"