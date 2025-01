Vigilia Milan-Girona: Conceiçao parla alla squadra. Morata c'è, Pulisic ancora no. Si rivede Okafor

Simone Gervasio

Mattinata di lavoro per ilalla vigilia della gara di Champions League contro il Girona, la penultima della fase campionato. I rossoneri devono vincere per continuare ad inseguire la qualificazione diretta agli ottavi, evitando il turno playoff che aggiungerebbe altre due partite ad un calendario che deve far posto anche al recupero di campionato contro il Bologna.Conceiçao, che ha aperto l'allenamento con un discorso alla squadra, ha ritrovatoAlvaro, assente per squalifica nella gara persa per 2-0 sul campo della Juventus in campionato. Le brutte notizie, però, non mancano e riguardano Christiandopo l'infortunio rimediato a Como una settimana fa. L'americano non ha preso parte alla seduta al pari diInvece presente, rientrato a Milano dopo che l'affare con il Lipsia è saltato.Regolarmente in gruppoed, difensori oggetto di trattative coi turchi di Fenerbahce e Galatasaray. Un'entrata del brasiliano durante il torello ha causato qualche problema a, anche lui indiziato a lasciare il Milan con il Monza che preme.