Ripartire da zero non è facile, ma è sempre meglio di continuare a vivacchiare attaccati per forza d'inerzia a una situazione ormai logora. Antognoni, forse Montella e poco altro: questo si ritrova in mano Rocco Commisso al momento di dipingere la propria Fiorentina. Con il nodo Chiesa, subito a farla da padrone. Il tycoon non può presentarsi con la cessione di Fede, ma è anche vero che davanti a certe offerte è difficile dire di no. Perché il nuovo proprietario della Viola è estremamente facoltoso, ma alcune proposte nel calcio sono irrifiutabili, specialmente con l'aggravante della volontà del giocatore. Commisso riparte da zero, con Firenze già dalla sua parte. Alte aspettative e la voglia di tornare a sognare. Prendendo quei sorrisi spiazzati dell'italoamericano, che si commuove davanti a tutta quella gente, lì per lui, per gioire insieme a lui. Ha capito che la comunicazione nel calcio è importante, così come la purezza dell'essere. Quindi ha girato i dintorni dell'albergo a piedi, prendendosi l'abbraccio dei suoi tifosi, scattando selfie, facendo battute. Ha visitato il visitabile, dagli impianti a Coverciano, ha stretto la mano a tutti i dipendenti, uno a uno. E le sue frasi sono già un cult.



Dovrà prendere dimestichezza con il calcio italiano e le sue dinamiche. Un buon inizio, affettivamente parlando. Ora inizia il lavoro vero: dimostrare di saperci fare, e di voler fare, soprattutto. Commisso sa come si organizza un'azienda di successo e ha già messo in moto la macchina. Tanti i nomi fatti, in attesa di quelli giusti per aprire un ciclo vincente. Ha detto di voler competere con la Juventus, facendo balzare alle stelle le aspettative con un volo al momento pindarico. Certo è che non è tornato in Italia per partecipare.