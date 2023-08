Quando si dice che finché non ci sono le firmenon è una banalità. Ce lo ha confermato una volta il più il caso Castrovilli. Un affare fatto e finito fra Fiorentina e Bournemouth, con il giocatore partito oltremanica ma che non ha superato le visite mediche con il club inglese. Il motivo? Un ginocchio che dopo il tremendo infortunio del 2022 non ha evidentemente dato garanzie sufficienti ai cherries. Nulla di fatto, dunque, e il buon Gaetano è pronto a far ritorno, in un clima piuttosto surreale, in Toscana. Difficilissimo immaginare quel che succederà ora. Quel che è certo è che per il ragazzo si tratta di unae la Fiorentina si trova punto e a capo con un caso certamente non facile da risolvere.Non sarà facile trovare un altro acquirente a questo punto, sicuramente non sarà possibile farlo alle stesse cifre, dopo che si è saputo che il classe ’97 non dà evidentemente salde garanzie sulla tenuta fisica. Ma il suo contratto resta in scadenza nel 2024 ed è nell’interesse della Fiorentina trovare una situazione nell’immediato, se vuole scongiurare il rischio parametro zero. Se non altro, la società viola, qualora volesse riallacciare i dialoghi con l’agente Alessandro Lucci per un rinnovo contrattuale che sembrava ormai sfumato definitivamente. Facile pensare che adesso le pretese possano essere decisamente più basse, se la volontà sarà ancora quella di provare a proseguire insieme anche dopo l’ennesimo incidente di percorso. Di certo se ne saprà di più nei prossimi giorni, con una trattativa saltata che potrebbe aprire scenari del tutto inaspettati.