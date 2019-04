, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Il blogger juventino Andleo22 ritiene che l'allenatore ideale per la Juve sia Gasperini e ha spiegato anche perché: "Gasperini, l'allenatore ideale per la Juve: i dieci motivi".