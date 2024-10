Vlahovic, il rigore vale il trono nelle quote capocannoniere: staccati Lautaro e Lukaku, torna di moda Retegui

Getty Images

Il quinto gol in una settimana - coppe comprese - conferma il livello di forma di Dusan, ora favorito per il titolo di capocannoniere, a 3,50 su, in vantaggio su, offerto a 4, però ancora a secco a San Siro. A segno invece Romelu, ora superato in lavagna, ma ancora molto vicino a 4,50, stessa quota dei due protagonisti di giornata, Mateo Retegui e Marcus Thuram, autori di due triplette e attuali re dei bomber della Serie A. Continua a segnare anche il centravanti ucraino della Roma, Artem Dovbyk, possibile outsider a 10 volte la posta.