L'incontro di ieri sera traè stato il primo vero big match di questo Europeo. La partita ha lasciato diversi spunti, ma c'è stato un episodio, passato quasi inosservato durante la partita che farà discutere, soprattutto per i mancati provvedimenti presi dall'arbitro prima e dal Var dopo: il presunto. Il blogger Don Juan, in attesa di una presa di posizione da parte della Uefa, ne parla nel seguente articolo: ​ https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/93680 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.