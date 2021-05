Continua a stupire l'. Ormai però si tratta di una certezza del nostro campionato e di una realtà importante anche in Champions League. Al momento è seconda alle spalle dell'Inter e vuole chiudere così il campionato. Secondo voi l'anno prossimo potrà lottare per lo scudetto? Il blogger Il Tifosino ha analizzato così il lavoro svolto da Gian Pieroalla guida del club. Ecco il suo articolo su VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/piccole-squadre-che-fanno-miracoli-il-ciclo-gasperiano​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.