"Ci tiene tanto ai suoi compagni, non c'è bisogno di scriverlo sui social e lo sanno bene anche loro". Lo ha detto Wanda Nara in un'aggiunta a Tiki Taka sul caso di Mauro Icardi: "Rapporto? C'è stata una festa a sorpresa in settimana con la moglie di Gagliardini... lui è focalizzato solo sul poter giocare, segnare e aiutare l'Inter".