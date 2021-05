Dopo la retrocessione in Championship, Sam Allardyce non sarà più l’allenatore del West Bromwich Albion la prossima stagione e le Baggies stanno cercando un sostituto che consenta loro di lottare già dall’anno prossimo per una nuova promozione in Premier League. Il preferito è l’ex Sheffield Utd, Chris Wilder. Lo riporta il Mail.