West Ham: occhi sul bomber del Bournemouth

Il West Ham si attiva per la prossima stagione: tanti giocatori offensivi ma nessun attaccante centrale di primo livello. Per questo avrebbe messo nel mirino Dominic Solanke del Bournemouth, lo riporta il Telegraph. L’attaccante inglese classe 1997 sta disputando un incredibile campionato: 24 partite 14 gol e 3 assist, numeri che hanno attirato l’interesse degli Hammers.



I DETTAGLI - Il West Ham sta vivendo un periodo di lieve flessione e si trova al 9° posto in classifica e insegue un piazzamento europeo. Visti i pochi gol segnati in stagione (36) starebbero cercando appunto un calciatore che alzerebbe l’asticella sotto questo aspetto, Solanke è quindi tra i papabili. Meglio dell’inglese nell’attuale Premier League solamente Salah con 15 reti e il solito Haaland con 17. Il contratto del ventiseienne scadrà nel 2027, perciò la valutazione potrebbe essere abbastanza alta.