Bruno Lage, tecnico del Wolverhampton, non chiude alla cessione di Adama Traoré, ma al giusto prezzo: "Voglio tenere i giocatori perché sono speciali e mi danno soluzioni diverse. Con cinque sostituzioni, tutti devono sentirsi importanti e coinvolti perché ci sarà più spazio per tutti. Ma alla fine, dobbiamo capire che c'è un prezzo per ogni giocatore e se questo prezzo viene raggiunto ed è una cosa buona per il giocatore e per il club allora ok, dobbiamo accettare. Al momento, però, sono nostri giocatori e perché partano gli altri club devono pagare i soldi che noi pensiamo possano servirci per comprare i sostituti".