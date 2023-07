Intervistato a margine del clasico, vinto dal Barcellona per 3-0 sul Real Madrid, l'allenatore dei blaugrana, Xavi, ha parlato così del futuro di Ousmane Dembelé a TV3: "Vedremo, nel mercato non si sa mai, vedo Ousmane felice qui, ma alla fine sono le decisioni dei giocatori che contano. Noi lo vediamo felice, se c'è qualcosa ce lo farà sapere, ma in linea di massima è con noi ed è contento".