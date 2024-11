Youth League, Inter-Arsenal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inter via Getty Images

Partita: Inter-Arsenal

Inter-Arsenal Data : mercoledì 6 novembre 2024

: mercoledì 6 novembre 2024 Orario : 14:30

: 14:30 Canale TV: -

TV: - Streaming: -

Dopo tre vittorie consecutiveI nerazzurri di Andrea Zanchetta, che arrivano alla sfida dopo i successi contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys, possono confermarsi a punteggio pieno, mentre i Gunners, che ne hanno vinta una su tre, devono smuovere la classifica.Zamarian; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zarate, Topalovic; De Pieri, Lavelli, Quieto. All: Zanchetta

Setford; Clrke, Kacurri, Heaven, Nichols; Copley, Rosiak, Dudziak; Kabia, Annous, Ferdinand. All: PorterAl momento non è prevista in Italia la trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Inter-Arsenal.