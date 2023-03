Non sono mancati gol e spettacoli nel terzo esordio in carriera di Zdenek Zeman a Pescara (2-2 il finale). All'Adriatico, contro una Juve Stabia in crisi, i biancazzurri guidati dal boemo sono andati in vantaggio grazie a Lescano, doppietta, salvo poi farsi rimontare in tre minuti da Silipo e Zigoni. Non sono mancate le polemiche nel finale per un gol annullato al Pescara. Pescara adesso agganciato, al terzo posto in classifica, proprio dal Foggia.